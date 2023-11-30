Анализируем итоги 645-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня Владимир Зеленский приехал в Купянск, в окрестностях которого ведут наступление российские войска. Президент сообщил, что посетил передовой командный пункт ВСУ.

Украинский военный паблик Deep State пишет о том, что россияне продвигаются у Лимана Первого под Купянском.

Также они атакуют южнее - в направлении Боровой (под Першотравневым), а также в Серебрянском лесничестве, продвинувшись в сторону Торского.

Напомним, что именно на Купянско-Сватовском участке ранее был замечен первый танк "Абрамс". Но, как пишут журналисты Forbes, эта машина, как оказалось, плохо справляются с грязью. Фильтры на впуске двигателя требуют очистки дважды в день, иначе может испортиться двигатель.

"Если экипаж "Абрамса" пренебрегает очисткой фильтров своего танка каждые 12 часов или около того, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что у батальона не останется другого выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию и отправить его на длительный капитальный ремонт", - пишет военный эксперт Дэвид Акс.

Ремонтируют "Абрамсы", напомним, в Польше. Еще одна их проблема - высокий расход топлива. Но об этом было известно и до поставок в Украину.

Еще южнее, под Бахмутом, украинские паблики подтверждают частичный контроль россиян над Хромово, о чем уже сообщалось вчера. При этом ВСУ держат дорогу, которая ведет из Хромово в Часов Яр.

На Авдеевском участке россияне закрепляются в восточных окрестностях Степного (это к северо-западу от Авдеевки) и пытаются продвигаться по селу на запад. Также они пытаются обходить Степное с северного фланга с целью выйти на северные окраины Бердычей, пишет Deep State.

То есть, цели российских войск прежние - отрезать дороги, которые ведут к Авдеевке с северо-запада.

На украинском плацдарме в Крынках Херсонской области ситуация остается сложной. По данным украинских военных пабликов, россияне перебрасывают туда подкрепления - в том числе из-под Бахмута. При этом пока не очень понятен глобальный военный замысел удержания такого небольшого плацдарма.

"Плацдарм в Крынках дорого стоит, силы врага значительно превосходят и все держится только на героизме морской пехоты и некоторых подразделений ТрО. Но операция должна быть не ради героизма и если в дальнейшем не будет расширена зона контроля, то героическая оборона перерастет в трагедию", - анализирует Deep State.

Напомним, ранее ряд российских телеграмм-каналов высказывали предположение, что Крынки - могут быть отвлекающим маневром. А основной удар с форсированием Днепра ВСУ нанесут где-нибудь в другом месте. Но пока таких ударов не наносится.

Сами Крынки, судя по видео, тотально разрушены, а окопы проходят между останками домов. Также заметно, что левый берег отделен от правого группой островов с неширокими водными преградами. То есть, понятно, почему плацдарм сделан именно здесь - проще перебрасывать войска.

Обстрелы и проблема РЭБ

Ночью ВСУ сбили над территорией Украины 14 из 20 "Шахидов". Судя по всему, основное направление атаки - снова Хмельницкая область, куда дроны залетали и вчера.

Причем обломки дрона упали снова в Шепетовском районе - на этот раз на территории бывшего завода.

Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание, как заявили в военной администрации.

Сильный ракетный удар был по Покровской общине - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Ранены и травмированы 10 человек, среди них четыре ребенка. В Новогродовке два человека погибли под завалами жилого дома.

Под обстрел попали также два отделения полиции - в Покровске и Мирнограде. Всего прилетело шесть ракет С-300

Россияне продолжают модернизировать свои дроны. Внутри одного из "Шахидов", сбитых во время недавней массированной атаки, обнаружены пауэрбанк и некое устройство с сим-картой одного из украинских операторов.

Военные паблики пишут, что устройство могло использоваться для корректировки полета дрона через мобильную сеть.

"В ночь крайней массовой атаки "Шахедов" мы перехватили сильный сигнал с воздуха при пролете "Шахедов" через точки наблюдения. На нескольких сбитых "Шахедах" были установлены модемы мобильной связи LTE с антеннами MIMO. Все было смонтировано на скотче. Поэтому, мы имеем дело с экспериментами РФ, а не серийным изделием", – рассказал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Также Россия существенно опережает Украину по дронам, которые позволяют вести наблюдение в режиме реального времени ( FPV). Из Москва производит в шесть раз больше, чем Киев, рассказали Forbes украинские разработчики.

Украинские компании ежемесячно производят примерно 50 тысяч FPV-дронов, сообщил основатель компании DroneSpace Максим Шеремет. Онии собираются из китайских компонентов, но не хватает людей для их сборки, которая производится вручную.

Всего в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа, которые обеспечивают только 10–15% от общей потребности ВСУ, говорит основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, армии нужно около 200 тысяч FPV-дронов в месяц.

Но даже для тех беспилотников, которыми Украина располагает, серьезное препятствие составляют российские системы РЭБ. Они создают "мощную электронную защиту" не только против дронов, но и против западных управляемых ракет и снарядов.

Как пишет CNN, ракеты HIMARS "по своей природе более уязвимы для радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие, поскольку для поражения целей они полагаются на GPS".

В Пентагоне заявили, что уже предприняли шаги по уменьшению уязвимостей HIMARS. Технические усовершенствования "вводятся как можно быстрее, чтобы противодействовать последствиям помех".

Также украинские военные, которые находятся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды "Экскалибур".

Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы, пишет CNN. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ.

В Минцифры Украины говорят, что сейчас наиболее важная задача - получить технологию, позволяющую программировать дроны для поражения средств радиоэлектронной борьбы россиян. Такие технологии есть на Западе, заявил изданию министр Михаил Федоров.

Военные перспективы

Западные СМИ продолжают писать о тупиковой ситуации на фронте.

Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории до конца 2024 года. Об этом изданию Euractiv сообщили дипломаты НАТО. По их словам, выполнение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, и в целом ускорение военного производства идет не совсем так, как планировалось.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет изгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года", - пишет издание.

При этом Bloomberg пишет о разногласиях между военным и политическим руководством страны по поводу мобилизации. По его данным, Зеленский с июня "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать законопроект о снижении возрастной планки призыва мужчин с 27 до 25 лет.

"Закон должен был вступить в силу - парламент его полностью поддержал. Призыв сейчас проходит с трудом", - заявил член комитета Рады по обороне Роман Костенко. Напомним, законопроект был принят еще в мае и с тех пор не был подписан Зеленским.

Источники издания говорят, что нежелание Зеленского "проистекает из его стремления увидеть четкий план, чего армия стремится достичь с помощью призыва, как будут распределяться новобранцы и как провести ротацию для тех, кто был на поле боя 21 месяц".

"Я ожидаю более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных и конкретных предложений", - заявил Зеленский в пятницу после встречи с военными командирами.

Эта задержка беспокоит военных, которые ожидают за счет снижения возрастной планки получить дополнительные 140 тысяч потенциальных призывников.

Об этом упоминал и главком Залужный, когда говорил, что сейчас закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто моложе 27 лет и не имеет опыта военной службы (их, если они не проходили срочную службу, могут взять в ВСУ только в добровольном порядке).

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мира любой ценой". Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться", - заявил руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко.

Тему проблем "молодой мобилизации" вчера затронул экс-советник ОП Арестович. По его словам, при дефиците западных вооружений мобилизация молодежи вызовет рост потерь, а за ним - и политические риски для Банковой.

"Когда снизят планку призывного (мобилизационного) возраста, на фоне сокращения западных поставок это будет означать значительное увеличение потерь, потому что будем останавливать (россиян) автоматами и собственными телами... Перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства", – сказал Арестович.

В то же время призывы мобилизовывать молодых все чаще звучат со страниц западной прессы, а ранее о такой необходимости говорил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес. То есть, можно предположить, что Запад здесь выступает здесь скорее на стороне военных, которые требуют мобилизовывать больше солдат. Но при этом радикального увеличения поставок вооружений в обозримой перспективе союзники не обещают.

Впрочем, учитывая, что Банковая также декларирует продолжение войны в любом случае, то снижение возраста для мобилизации, особенно с учетом понесенных потерь - вопрос времени.

НАТО и переговоры

Сегодня Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, что может быть после войны.

Он заявил, что неизвестно, вступит ли Украина в НАТО.

"Как оно будет (завершение войны - Ред.), мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО. Мы хотим, с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы наша безопасность была на наивысшем уровне", - заявил Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

Сомнения Зеленского понятны - Запад регулярно посылает сигналы о том, что принятие Украины может состояться лишь после того, как война с Россией будет завершена. Иначе крайне велик риск эскалации уже между НАТО и РФ (то есть, по сути, ядерная война). Да и после войны вступление, очевидно, будет далеко не простым процессом. Пример тому - Швеция, решение о вступлении которой было принято еще полтора года назад, но сих пор это не ратифицировали Венгрия и Турция.

При этом, официальная позиция Украины относительно целей войны остается прежней - выход на границы 1991 года. Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Киев не откажется от войны взамен на вариант вступления в НАТО без захваченных россиянами территорий.

"Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", - сказал Кулеба.

Что касается Москвы, то ее многократно озвученная официальная позиция заключается в том, что она готова на переговоры при условии "учета реалий на земле" (то есть с фиксацией российского контроля над захваченными украинскими территориями), а также при гарантиях нейтрального статуса Украины (не вступления в НАТО).

При этом в последние недели из России все чаще звучат голоса с призывами вообще не вести никаких переговоров с Украиной до "полной капитуляции" Киева.

Вчера об этом, например, заявил Рамзан Кадыров.

По его словам, "в ближайшем будущем будет интересно".

"Заберем все наши территории. Мы еще раз должны объединиться вокруг нашего верховного главнокомандующего и в ближайшем будущем должны закончить с этой "СВО". Мы единственное боимся, что мы сядем за стол переговоров. Вот что у нас на душе – не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной и с Западом. Я уверен, что в ближайшем будущем будут прекрасные новости. И в первую очередь мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще раз воевать", - сказал Кадыров.

И таких заявления со стороны политиков, а также различных телеграмм-каналов и Z-блогеров довольно много в последнее время.

Мы уже анализировали ранее, что реальная позиция Кремля по поводу переговоров может быть иной, чем озвученная Кадырова. Тем более, что переговоры Путину пока никто не предлагает. Украина и Запад предлагают лишь вывод российских войск на границы 1991 года, на что российская власть, понятное дело, по доброй воле не пойдет.

И потому заявления, подобные тем, что сделал Кадыров, может быть частью политики "поднятия ставок". То есть, сигналом Киеву и Западу соглашаться на переговоры сейчас иначе потом условия будут гораздо хуже.

Однако, для Кремля это палка о двух концах. Заявления по типу "скоро мы возьмем Одессу и Харьков" и тому подобные создают завышенные ожидания в РФ, ощущения что "победа уже не за горами". При том, что пока ситуация на фронте ни о каких скорых победах не говорит. Причем ни для оной из сторон. Российская армия продолжает продвигаться медленно и с потерями. Проходя за месяц в лучшем случае считанные километры. И даже если будет взята Авдеевка, например, это будет означать лишь то, что линия фронта пройдет западнее. Конкретно для Донецка это будет важно, так как фронт отодвинется от города, но в масштабах всей войны перелом вряд ли наступит.

Поэтому если в ближайшие месяцы ситуация кардинально не поменяется, а продолжатся прежние многомесячные битвы за села на линии фронта, то в России, благодаря нынешней накачке информпространства относительно "скорой победы", это может иметь тот же эффект, что и сейчас наблюдается в Украине от завышенных ожиданий относительно летнего контрнаступления ВСУ. Причем через несколько месяцев в РФ как раз будут выборы президента.

Сегодня, к слову, официально было объявлено, что Путин проведет свою большую пресс-конференцию 14 декабря. Это будет первое такое его выступление с момента вторжения в Украину. Не исключено, что там он и заявит свои планы по войне в Украине, переговорам и прочему.

Выборов в Украине до конца войны не будет?

Тем временем в Украине продолжают поступать сигналы, что выборов до конца войны не будет.

Все фракции и группы Верховной Рады (кроме группы "Восстановление Украины") подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Об этом заявляется в совместной декларации, принятой в рамках так называемого "Диалога Жана Моне". Мероприятие состоялось 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. В нем приняли участие руководители или представители всех фракций и групп Рады. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Коксом.

Как рассказал "Стране" один из участников мероприятия, замглавы фракции "Батькивщины" Сергей Соболев, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в военное время, "чтобы не раскалывать страну и нацию". "Мы же видели, что после заявления министра иностранных дел Кулебы о том, что Офис президента "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", - комментирует Соболев "Стране".

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа", сказал "Стране", что документ, принятый в рамках "Диалога Моне", станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны".

"Теперь сопротивление будет большим. К декларации будут апеллировать - как и к Европарламенту, и к Коксу. А так как не исключено, что нужно будет какие-то решения по назначению выборов проводить через Раду, то собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, сценарий выборов пока в любом случае отложен. В Офисе президента видят возможные риски для нашей обороны, и процессов внутри страны, и своего положения. Да и против выборов население, как показывает опрос", - говорит источник.

Напомним, как уже писала "Страна", ключевым моментом, который побудил президента отложить идею проведения выборов президента в марте 2024 года стала угроза участия в них Залужного. Последний, как показывала социология, мог на них победить Зеленского. Прочие политики из парламентских фракций тем более выборов не хотят, потому что шансов победить у них нет никаких. А на парламентских выборах, если они состоятся в ближайшее время, большинство нынешнего состава Рады (включая большинство "слуг народа") в нее бы не попали.

Впрочем, точно сказать, что выборов президента в марте не проведут можно будет только к концу этого года, когда должна быть объявлена предвыборная кампания. Если к тому времени Рада не поменяет закон, запрещающий проведение выборов во время войны, то организовать их в срок уже не успеют.