Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий. Вечернее обращение Зеленского
Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов страны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг, 30 ноября.
По словам Зеленского, он провел совещании по фортификации на всех основных направлениях – прежде всего, на Авдеевском и Марьинском, а также на Купянском и на линии Купянск – Лиман, в Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, фортификационные сооружения будут строиться по всей границе с РФ и Беларусью.
"Будем работать с партнерами для усиления наших оборонительных линий", – добавил президент.
Ранее Зеленский уже рассказывал об "особенном" заседании Ставки, где обсуждали усиление фортификации.
Также газета The Wall Street Journal приводила мнение военных экспертов, которые считают, что Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь.
Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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