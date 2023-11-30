Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг, 30 ноября.

По словам Зеленского, он провел совещании по фортификации на всех основных направлениях – прежде всего, на Авдеевском и Марьинском, а также на Купянском и на линии Купянск – Лиман, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, фортификационные сооружения будут строиться по всей границе с РФ и Беларусью.

"Будем работать с партнерами для усиления наших оборонительных линий", – добавил президент.

Ранее Зеленский уже рассказывал об "особенном" заседании Ставки, где обсуждали усиление фортификации.

Также газета The Wall Street Journal приводила мнение военных экспертов, которые считают, что Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.