Президент Владимир Зеленский сказал, что "все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке".

Об этом он сообщил в интервью Nikkei и другим иностранным изданиям, которое он дал в Киеве.

"Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Российская Федерация, и мне жаль констатировать, что они добились желаемого результата", – заявил Зеленский.

Также он объяснил причины неудачного наступления ВСУ в нынешнем году.

"Очень сложно отвоевать территорию, которая укреплена, и где укрепления построены в несколько линий. Это сложно для людей", – сказал президент.

Тем не менее, по словам Владимира Зеленского, "переговоры о прекращении огня с Москвой могут начаться только после того, как российские военные полностью покинут территорию Украины".

"Мы не можем признать наши территории территориями Российской Федерации", – объяснил он.

Ранее мы писали о том, что в вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.

Также мы писали о том, что советник Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что страны "глобального Юга" охладели к Украине после начала войны Израиля и ХАМАС.