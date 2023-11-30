Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что "все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке".
Об этом он сообщил в интервью Nikkei и другим иностранным изданиям, которое он дал в Киеве.
"Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Российская Федерация, и мне жаль констатировать, что они добились желаемого результата", – заявил Зеленский.
Также он объяснил причины неудачного наступления ВСУ в нынешнем году.
"Очень сложно отвоевать территорию, которая укреплена, и где укрепления построены в несколько линий. Это сложно для людей", – сказал президент.
Тем не менее, по словам Владимира Зеленского, "переговоры о прекращении огня с Москвой могут начаться только после того, как российские военные полностью покинут территорию Украины".
"Мы не можем признать наши территории территориями Российской Федерации", – объяснил он.
Ранее мы писали о том, что в вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.
Также мы писали о том, что советник Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что страны "глобального Юга" охладели к Украине после начала войны Израиля и ХАМАС.