Украина в ноябре получила наименьший объем внешней финансовой помощи за последние полгода. В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования.

Об этом сообщает Минфин.

В ноябре деньги давали

Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США;

Всемирный банк - 5 млн долларов США.

В октябре общая цифра внешней помощи была 2,8 млрд, в сентябре - почти 3 млрд, в августе - 4,6 млрд, в июле - 5,3.

При этом Украина получила уже 16,5 млрд евро из 18 по программе макрофинансовой помощи ЕС. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины должны компенсировать страны ЕС.

Ранее сообщали, что все средства из дорожного фонда в 2024 году перенаправят на оборону Украины. Ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. В то же время дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться средствами из резервного фонда правительства.