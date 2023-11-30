Украина в ноябре получила наименьший объем внешней финансовой помощи за последние полгода
Украина в ноябре получила наименьший объем внешней финансовой помощи за последние полгода. В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования.
Об этом сообщает Минфин.
В ноябре деньги давали
- Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США;
- Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США;
- Всемирный банк - 5 млн долларов США.
В октябре общая цифра внешней помощи была 2,8 млрд, в сентябре - почти 3 млрд, в августе - 4,6 млрд, в июле - 5,3.
При этом Украина получила уже 16,5 млрд евро из 18 по программе макрофинансовой помощи ЕС. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины должны компенсировать страны ЕС.
Ранее сообщали, что все средства из дорожного фонда в 2024 году перенаправят на оборону Украины. Ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. В то же время дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться средствами из резервного фонда правительства.