В 2024 году все средства из дорожного фонда будут перенаправлены на оборону.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Все средства из дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", – заявил Марченко.

По его словам, ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

В то же время дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться средствами из резервного фонда правительства.

Строительство и ремонт дорог также запланировано в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

То есть большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнеры дадут на это деньги.

Ранее мы писали о том, что Украина и МВФ договорились о пересмотре программы расширенного финансирования.

Также мы писали о том, что к 2024 году в бюджете Украины без помощи Запада будет не хватать $29 млрд.