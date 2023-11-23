Еврокомиссия пошла на уступки Венгрии и утвердила выделение 900 миллионов евро аванса из ее замороженной доли в европейских фондах восстановления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение еще должны одобрить страны ЕС. Это может произойти 8 декабря.

Таким образом Брюссель пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине. Деньги были заморожены из-за обвинений в адрес правительства Виктора Орбана по поводу коррупции и отката от демократии.

В ответ Будапешт блокировал выделение Украине помощи, в том числе выделение 50 миллиардов евро до 2027 года для Украины в следующем месяце и начало переговоров о вступлении в ЕС.

Общий пакет ЕС для Венгрии составляет 10,4 миллиарда евро в течение нескольких лет.

Как мы писали, буквально вчера Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обдумывает альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия продолжит блокировать выделение 50 миллиардов евро.