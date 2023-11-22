План Евросоюза выделить 20 миллиардов евро в течение четырех лет на оплату оружия для Украины рискует провалиться.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

Некоторые государства-члены ЕС, включая Германию, не смогли договориться об условиях такого финансирования.

Вместо этого европейцы надеются договориться о выделении хотя бы 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по продолжению поддержки Украины в будущем.

Также ЕС представил государствам-членам проект документа о предоставлении Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. Он включает механизм долгосрочной военной поддержки, обучение украинских войск и помощь в развитии собственной оборонной промышленности.

Документ будет обсуждаться послами ЕС на этой неделе и лидерами блока в следующем месяце. Он также ляжет в основу консультаций с Украиной и странами "Большой семерки".

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский назвал аргумент, почему США нужно продолжать военную помощь Украине.

Напомним, что названа новая дата, когда Конгресс США может принять пакет помощи Украине.