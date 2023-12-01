В пятницу, 1 декабря, в Украине идет 646-й день войны с Россией.

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1 декабря

08.00 Украина за ночь сбила 18 из 25 российских дронов, сообщают Воздушные силы.

Также была сбита авиаракета Х-59. Еще одну такую же ракету сбить не удалось.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по Кривому Рогу.

07.35 Ночью армия РФ дважды била по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сначала из тяжелой артиллерии РФ ударила по Мировской громаде Затем – по Красногригорьевской. Туда прилетело более полудесятка снарядов. Обошлось без жертв.

Также был ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Известно, что обошлось без жертв.

07.20 Тревога в Киеве связана с угрозой атаки беспилотников.

07.10 Воздушная тревога в Киеве.