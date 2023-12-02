В пятницу, 1 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак в аэропорту "Борисполь" провел встречу с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине. Темой встречи Ермака с послами в Борисполе была имплементация украинской "формулы мира".

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

На встрече глава Офиса президента заявил, что аэропорт "Борисполь" будет открыт для воздушных судов первым в Украине. Он не сказал, когда именно это произойдет, но дал понять, что это может случиться уже скоро.

"Я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", – сказал Ермак.

Напомним, в середине ноября глава Офиса президентат во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США говорил, что в Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.

Минувшим летом украинские издания писали, что Украина рассматривает возможность открытия аэропорта во Львове. Однако спикер воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока в Украине идет война, никакой речи о возобновлении полетов идти не может.