Ермак допустил, что во время войны в Украине заработает один гражданский аэропорт
В Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.
О такой возможности заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США.
В то же время Ермак не назвал аэропорт и конкретные временные рамки для его открытия.
Напомним, летом украинские издания писали, что Украина рассматривает возможность открытия аэропорта во Львове. Однако спикер воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока в Украине идет война, никакой речи о возобновлении полетов идти не может.
Также сообщалось, что ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейшая из бюджетных в Европе, заявила, что рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года.
Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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