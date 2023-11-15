В Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.

О такой возможности заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США.

В то же время Ермак не назвал аэропорт и конкретные временные рамки для его открытия.

Напомним, летом украинские издания писали, что Украина рассматривает возможность открытия аэропорта во Львове. Однако спикер воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока в Украине идет война, никакой речи о возобновлении полетов идти не может.

Также сообщалось, что ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейшая из бюджетных в Европе, заявила, что рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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