Из Украины продолжается эвакуация пассажирских самолетов: незадолго до выходных в Румынию из Борисполя вылетел "Боинг 737-800" с регистрационным номером UR-SQP компании SkyUp Airlines. Но в стране еще остается 41 борт.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, "Боинг 737-800" вылетела из киевского аэропорта "Борисполь" и присоединился к 11 самолетам того же типа, которые теперь летают в качестве чартерных рейсов с украинским экипажем для других перевозчиков в Европе и Африке.

Машину подняли после того, как она в течение года не летала. Ее пытались эвакуировать из Киева сразу после полуночи 24 февраля 2022 года, однако она вернулась в столичный аэропорт через 12 минут после взлета, поскольку полет был слишком опасен.

Это не первая и не последняя машина, успешно эвакуированная из Украины во время российского вторжения, пишет издание. ВВС Турции вывезли из страны два самолета Airbus A400M, которые приземлились в Борисполе после полуночи 24 февраля 2022 года для доставки гуманитарной помощи и эвакуации граждан Турции.

В сентябре 2022 года Wizz Air удалось поднять свой Airbus A320 из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого, который пролетел очень низко через польскую границу, а затем приземлился в аэропорту Катовице.

Сейчас в 15 аэропортах Украины по-прежнему находится 41 самолет разных перевозчиков. В этом списке числятся три самолета Wizz Air (HA-LPJ, HA-LPM и HA-LWY) и 14 бортов, принадлежащих "Международным авиалиниям Украины". Украинский национальный перевозчик приостановил все свои операции 24 февраля 2022 года.

Ранее мы сообщали, что 20 декабря два грузовых самолета A400M-180 турецких ВВС смогли вылететь в Турцию из аэропорта Борисполь, где они находились с 24 февраля.

Также мы писали об упомянутом в материале Rzeczpospolita самолете Wizz Air, который в середине сентября вылетел из Львова в Польшу.