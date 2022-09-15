Из Украины впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет
Из львовского аэропорта впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет. Airbus A320 компании Wizzair, который находился во Львове, вылетел в Катовице.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Flightradar24.
"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера", - сказал CNN Ян Петченик, директор коммуникаций Flightradar24 (публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов).
По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник.
Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после того, как прошел границу с Польшей, "вероятно, из соображений безопасности", - сказал Петченик.
Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, однако Петченик не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.
Издание обратилось к Wizz Air за комментарием, но ответ пока не получило.
Петченик также сказал, что у Wizz Air все еще есть три самолета в Киеве с венгерской регистрацией.
Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air выделил 10 тысяч бесплатных билетов для украинцев на рейсы в Европу и Британию.
Также мы писали, что авиакомпания Wizzair предлагала украинским беженцам работу.