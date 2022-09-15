Из львовского аэропорта впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет. Airbus A320 компании Wizzair, который находился во Львове, вылетел в Катовице.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Flightradar24.

"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера", - сказал CNN Ян Петченик, директор коммуникаций Flightradar24 (публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов).

По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник.

Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после того, как прошел границу с Польшей, "вероятно, из соображений безопасности", - сказал Петченик.

Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, однако Петченик не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.

Издание обратилось к Wizz Air за комментарием, но ответ пока не получило.

Петченик также сказал, что у Wizz Air все еще есть три самолета в Киеве с венгерской регистрацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air выделил 10 тысяч бесплатных билетов для украинцев на рейсы в Европу и Британию.

Также мы писали, что авиакомпания Wizzair предлагала украинским беженцам работу.