Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейшая из бюджетных в Европе, заявила, что рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, который на днях побывал в Киеве.

О'Лири привёл в пример Израиль, где периодически случаются ракетные обстрелы, но авиация продолжает работать.

"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который находится всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно и они (власти - Ред.) смогут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы", - объяснил О’Лири.

По его словам, сейчас в компании обсуждают два варианта развития событий:

открытие воздушного пространства в один или два дня сразу после окончания войны;

запуск небольшого количества рейсов уже в конце текущего года.

"Сейчас Минвосстановления работает над тем, чтобы в конце этого года восстановить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", - сказал Майкл О'Лири.

В январе западные СМИ писали, что авиакомпания Ryanair набирает сотрудников в Украине в ожидании возвращения после войны.

А на днях стало известно, что Украина рассматривает возможность открытия аэропорта во Львове. Правда, в ВСУ заявили, что пока идет война, никакой речи о возобновлении полетов идти не может.