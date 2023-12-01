Разведчик 13-й бригады Нацгвардии "Хартия"с позывным Коуч рассказал об оборонительных линиях россиян.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети ТикТок.

По словам бойца, "копать они умеют". Так, он видел окопы, прорытые в селе от дома до дома; при этом в доме также снят пол и вырыт окоп, благодаря которому российские солдаты, надевая внутри дома бронежилет, прыгают в яму и прямо из кухни идут на линию обороны.

Со слов друга разведчик сообщил, что на Токмакском направлении, где российские войска окапывались полгода, выкопаны окопы глубиной более двух метров.

"Парень ростом 1,92 м, но он говорит, что там выше него и даже по-сомалийски (вытянутыми вверх руками - Ред.) не постреляешь", – говорит он.

Боец рассказал также о российских подземных блиндажах и укрытиях, вырытых в корневой системе деревьев, которая прикрывает россиян от прилетов.

"Посадка, большое дерево, корневая система. Он окопался возле него и прямо под дерево туда. Даже если прилет снаряда, корневая система не обвалится... Корректируешь огонь, видишь, стоит россиянин, курит. Навели на него артиллерию, первый прилет – он туда запрыгнул. Из танчика влупили раз 10-15 по нему, пыль рассеялась, видим – снова вылезает и закуривает", – рассказал Коуч.

На втором видео показаны российские оборонительные системы изнутри. Это видео опубликовал главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны", - написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Ранее глава штаба обороны Британии Тони Радакин признался, что Запад недооценил оборонительные сооружения России.

Также публиковались спутниковые снимки новых оборонительных укреплений РФ на юге Украины.