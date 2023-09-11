Войска РФ строят новые оборонительные сооружения и укрепляют уже существующие по мере продвижения ВСУ на юге.

Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки.

На фотографиях, сделанных из космоса, видны новые траншеи, вырытые в 10 км от текущей линии фронта.

Между тем сегодня Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки в Донецкой области.

А вчера вечером Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о продвижении ВСУ под Бахмутом и на Таврическом направлении.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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