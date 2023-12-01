В сети появилось фото распоряжения об отмене разрешения на выезд за границу для бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое опубликовала народный депутат от его политической силы Ирина Геращенко.

Оно подписано первым вице-спикером Александром Корниенко, который ранее заявил, что выезд экс-президенту запретили после получения спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого нельзя разглашать.

Стоит обратить внимание, что распоряжение от отмене выезда Порошенко датировано 29 ноября. То есть, либо Порошенко по какой-то причине не проинформировали о запрете на выезд, либо проинформировали, но он все равно поехал, чтоб устроить скандал.

Напомним, сегодня Петра Порошенко не выпустили за границу. По его словам, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. В своем заявлении по поводу происшествия Порошенко намекнул на "руку Офиса президента".

После новости о запрете на выезд нардепу в Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили его из страны.

"В отношении народного депутата... у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу была отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Позже в сети появилось видео, как Порошенко угрожает не пустившему его за кордон пограничнику.