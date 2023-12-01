Анализируем итоги 646-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня российские военные паблики пишут о продвижении своих войск на западные окраины Марьинки Донецкой области. Они показывают видео российского флага, установленного на крыше одного из крайних домов.

Причем одни телеграм-каналы утверждают, что Марьинка захвачена полностью, а другие (и таких пока большинство) - что бои за город ещё продолжаются на окраинах.

Однако военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявляет, что армия РФ полностью захватила Марьинку.

"После 20 месяцев интенсивных атак российская армия полностью захватила город Марьинка в Донецкой области. Последних украинских защитников вытеснили из когда-то мирного города с 10 700 жителей, который сейчас лежит в руинах", — написал он.

В Украине этих заявлений не комментировали и не подтверждали. Также пока ничего не говорили в минобороны РФ.

Марьинка находится к юго-западу от Донецка. С 2014 года город, который стоит на линии фронта, был превращен в укрепрайон ВСУ. Российские войска штурмуют Марьинку с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

К западу от Марьинки открывается дорога на Курахово, к северу - укрепрайон ВСУ в Красногоровке. К юго-западу - дорога на Угледар.

Под Авдеевкой россияне продвинулись в восточной части Степного, сообщил украинский военный паблик Deep State.

В районе Бахмута, как сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец, россияне пытались вытеснить ВСУ с ряда позиций севернее Богдановки, северо-восточнее Хромово и севернее Курдюмовки. Украинские же силы контратаковали под Хромово и отбили часть позиций. Также они продвинулись восточнее Клещеевки.

При этом, как считает Машовец, "рубилово" на подступах к Бахмуту "лишено всякого внятного и ясного оперативного смысла, по крайней мере, для ВСУ".

"От него, в конечном счете, выигрывает лишь противник, сумевший, по сути, остановить наступательные действия группировки украинской армии южнее города и сейчас упорно атакует его фланг и тыл с севера. И я бы не сказал, что у него это, совсем не получается. Объем и размер потерь сторон в этом "замесе" вполне сопоставимы, но противник, очевидно, имеет большие возможности их компенсации. Тем более, когда преобладающий формат боевых столкновений - малая пехотная группа на малую пехотную группу без массированного применения бронетехники", - пишет эксперт.

Ранее о том, что украинской армии не имеет смысла тратить усилия на масштабные наступательные действия в районе Бахмута заявляли и западные военные, а также Алексей Арестович.

На Лиманском направлении российские войска наступают в сторону Тернов и Ямполевки. Восточнее Тернов у противника есть продвижение. То же самое - южнее села Диброва. По мнению Машовца, россияне наращивают силы на этом направлении.

Ожесточенные бои продолжаются под Крынками в Херсонской области. Судя по видеороликам, в посадках у села идут контактные стрелковые столкновения. Россияне утверждают, что не допускают дальнейшего расширения плацдарма ВСУ и наносят по нему постоянные удары. В тоже время признали потерю на днях одной установки "Солнцепек", а также отмечают очень масштабное использование украинскими войсками дронов разных видов.

Ночью был новый налет беспилотников. Украина сбила 18 из 25 российских дронов, сообщают Воздушные силы. Также была сбита авиаракета Х-59. Ещё одну такую же ракету сбить не удалось - она прилетела по Кривому Рогу.

Что касается беспилотников, то в последнее время с обоих сторон появляется немало видео с целенаправленными ударами по их операторам. Они становятся одной из главных целей для противника и за ними развернулась настоянная охота.

При этом российские военные телеграмм-каналы отмечают, что в этом плане украинские операторы FPV-беспилотников имеют определенное преимущество - они могут управлять ими на значительном отдалении от цели - до 10 километров - через ретранслятор, который снабжен аккумулятором и "Старлинком". Российские же операторы вынуждены подходить ближе к линии фронта, а потому постоянно находятся в зоне поражения.

При этом самих FPV-дронов у россиян, как признают в Украине, значительно больше, и они могут совершать ими уже массированные налеты по принципу "роя".

В России тем временем продолжаются диверсии, организованные, судя по всему, спецслужбами Украины. На этот раз - крайне далеко от Украины, в Бурятии. В Северомуйском тоннеле неизвестные подорвали вагоны с топливом. В РФ расследуют это как "теракт".

Следующей ночью произошел подрыв состава на другом участке железной дороги в Бурятии. Были найдены остатки взрывчатки, пишут российские паблики. Украинские СМИ сообщают, что это дело рук СБУ.

Мобилизация и "подъемные"

Уже в двух украинских городах решили платить премии мобилизованным.

На днях это сделали в Одессе - горсовет пообещал каждому мобилизованному жителю города по 20 тысяч гривен. Затем идею подхватили в столице - Кличко пообещал, что идею о выплате 30 тысяч скоро рассмотрит Киеврада.

Отметим, что накануне немалый резонанс получило заявление российского оппозиционера-предпринимателя Евгения Чичваркина. По его словам, в Москве тем, кого вербуют на войну в Украине дают сразу 7000 долларов "подьемных". При этом он не исключил, что в случае необходимости, в Москве и в других регионах "подъемные" могут увеличить и до 10 тысяч долларов.

Тем временем, помимо подъемных в Украине обсуждают и другие способы активизации мобилизации.

Так, некоторые военные активисты призывают разобраться с теми, кто занимается "укрывательством" потенциальных призывников. Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что вузы и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации.

По его мнению, вузы в течение года набирают студентов на "непонятные факультеты". А торговые центры трудоустраивают по 4-5 человек на должность грузчика на 0,25 ставки.

Ранее тот же Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей - чтобы выяснить, по какому адресу голосовали военнообязанные.

При этом другие военные рассказывают о том, что люди, мобилизованные насильно, крайне плохо воюют.

Боевой медик Интернационального легиона ТРО Анастасия Муцей рассказала о своем опыте общения с "дедами" - возрастными мобилизованными, которых "наловил" военкомат.

"Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", – сказала Муцей.

По ее словам, на передовой оказываются солдаты, абсолютно не подготовленные к боевым действиям.

"Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал", – рассказала медик.

Военные перспективы

Вчера во время вечернего обращения Владимир Зеленский снова коснулся вопроса перехода в оборону. Он заявил, что Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

По словам Зеленского, он провел новое совещание по фортификации на всех основных направлениях – прежде всего, на Авдеевском и Марьинском, а также на Купянском и на линии Купянск – Лиман, в Запорожской и Херсонской областях (то есть, около шести линий обороны).

Кроме того, фортификационные сооружения будут строиться по всей границе с РФ и Беларусью. "Будем работать с партнерами для усиления наших оборонительных линий", – добавил президент.

Ранее Зеленский уже рассказывал об "особенном" заседании Ставки, где обсуждали усиление фортификации. То есть, ВСУ, как уже писала "Страна", готовится к наступлению российской армии и, вероятно, планирует отражать его, находясь в обороне.

Это значит, что свой наступательный потенциал украинская армия на данный момент ослабила (о чем говорят и усилия по мобилизации). И нужна передышка, чтобы восстановить силы и дождаться, пока Запад определится с новой помощью.

О том, что Украина не добилась желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, признал и Зеленский в интервью Associated Press.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал президент. Он добавил, что ВСУ не отступают, воюя со "второй армией мира", хотя Запад и не дает всех нужных вооружений.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - заявил Зеленский.

По его словам, "ограничения в размерах" ВСУ не позволяют провести быстрое наступление. "Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов", - сказал Зеленский

Президент добавил, что в приоритете Украины сейчас - производство собственного оружия, на что нужны западные кредиты и контракты.

Судя по всему, какие-то из этих контрактов и кредитов уже поступили - Минобороны Украины заявляет о планах увеличить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в следующем году "в несколько раз".

Приоритетом будет производство средств ПВО – от переносных ЗРК до систем ПВО с дальностью более 100 км, вроде ЗРК "Коралл" (который находится в разработке, в 2021 году был показан его макет).

Также в бюджете на следующий год предусмотрено около 175 млрд грн на закупку ракет и боеприпасов. Речь идет также о собственном производстве - западные снаряды ВСУ получают бесплатно.

Тем не менее, неизвестно, когда Украина сможет наладить военное производство, а также произвести "Большое строительство" укреплений. В западных СМИ по этому поводу стало звучать больше пессимизма.

В первый раз с начала войны "Путин выглядит так, как будто может победить", написал британский журнал The Economist. Издание считает, что "Путин подрывает убежденность Запада в том, что Украина может – и должна – выйти из войны процветающей европейской демократией".

"Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории. Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют. Контрнаступление Украины застопорилось.

Поле битвы формирует политику. Импульс влияет на моральный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе также будут звучать голоса, говорящие, что отправлять Украине деньги и оружие – это пустая трата времени. По крайней мере, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы", – говорится в статье.

В Украине также усиливаются сомнения в том, нужно ли в таких неблагоприятных условиях делать ставку на продолжение войны до выхода на границы 1991 года.

Доктор Евгений Комаровский считает, что власти должны прямо сказать населению цель войны и определиться, что важнее: украинцы или территория.

"Давайте определимся, что главное: украинцы или квадратные метры? Мы сохраняем жизнь или сохраняем конечность? Для меня важнее жизнь, пусть ценой потери конечности. Или мы рискнем, сохраним конечность и потом потеряем жизнь. Если для нас главное сохранение конечности, вперед, давайте мобилизовывать все, что пока шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь", - заявил Комаровский, имея в виду, вероятно, дилемму - продолжать ли воевать, несмотря на вероятные большие потери, до границ 1991 года, либо заключить перемирие по линии фронта.

Комментируя заявление советника ОП Лещенко, что в некоторых ротах из 110 солдат осталось трое, он сказал:

"Я не очень понимаю, как в 21 веке при наличии существующих технических устройств, возможны как таковые мясные штурмы, любые штурмы. Какие штурмовики? Штурмовиков должно быть мало, а дронов - много".

Он привел пример своего знакомого, который пошел на войну добровольцем, был серьёзно ранен и теперь не может получить нормальную помощь. По его словам, подобные случаи также влияют на отношение украинцев к мобилизации.

При этом журналист Дмитрий Гордон задается вопросом, сможет ли Украина сейчас получить условия для мирного соглашения с РФ лучше, чем были в марте 2022 года.

"Те (россияне) наращивают производство, атакуют. У нас недополучение оружия, не хватает ребят. И они измождают нашу инфраструктуру, нас. Раскалывают украинское общество изнутри. Подкупают политиков на Западе. Санкции не работают. Не может страна-агрессор получать от нефти и газа 600 млрд долл. в год, это исключено. Конечно, когда у тебя есть бабки, ты воюешь дальше. Это значит, что если мы простагнируем в таком состоянии, когда мы не продвигаемся, Запад скажет, о чем они уже говорят: "Ну вы видите, у вас не получается контрнаступление. Денег вам давать больше мы не можем в таком объеме, потому что нас не поймут наши налогоплательщики. Если бы у вас удалось контрнаступление, мы бы могли объяснить нашим гражданам. Оружие давать в таком объеме мы вам не можем. Идите договаривайтесь с русскими". Так они могут сказать", - считает Гордон.

При этом он не уверен, что Украину возьмут в ЕС и НАТО: "Я слышу только разговоры пока". Он считает, что Запад хочет снова торговать с Россией и не принимать Украину в свои блоки.

На будущих возможных переговорах, по его мнению, у Украины будет слабая позиция, а РФ опять потребует отказаться от НАТО, но уже с фиксацией территорий по текущей линии фронта.

"Возникает тогда вопрос к Давиду Арахамии: о чем вы тогда пытались договориться? Прошло столько времени, такие потери страшные. Так те условия лучше чем эти или хуже?", - задает вопрос Гордон, говоря о Стамбульских переговорах в марте 2022 года, когда Россия была согласна вывести войска из Украины, как говорил Арахамия, в обмен на нейтралитет.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЕС до конца года планирует ввести санкции против российской ЧВК "Редут", пишет Радио Свобода со ссылкой на проект решения.

Издание провело расследование и выяснило, что ЧВК курирует Генштаб РФ.

Ранее она была "связана с деятельностью в Сирии", но с началом вторжения РФ в Украину "начала вести боевые действия в Украине, вблизи Чернобыльской АЭС и Харькова, проводила разведывательную деятельность перед вторжением", а также "была связана с покушениями на убийство Зеленского" (правда, подробности о том, что за покушение, не раскрываются). Также ЧВК воевала в Донецкой и Луганской областях.

За это компания, ответственная за функционирование "Редута", в феврале попала под санкции США.

Управляет ею Евгений Сидоров - один из соучредителей одной из первых российских ЧВК – "Славянский корпус". Главным руководителем СМИ называют бизнесмена Константина Мирзаянца, куратором - полковника Алексея Кондратьева, а инициатором создания - замглавы разведки РФ Владимира Алексеева. А за набор личного состава отвечает и.о. начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Дроздов.

На фото - Кондратьев, Дроздов и Алексеев.

Расследование показало, что "Редут" фактически является секретной разветвленной системой вербовки тысяч россиян на войну в Украине, которая контролируется и финансируется российской разведкой. По оценке журналистов, в 2023 году "по системе "Редута" воевало 25 тысяч человек, что стоило около миллиарда долларов в год.