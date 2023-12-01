В Украине изменятся правила ввоза гуманитарных грузов в условиях военного положения. Предполагается, что новые требования, прописанные в постановлении Кабинета Министров №953, должны упростить процедуру ввоза необходимой помощи. Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гумпомощи, а информация о ней будет сохраняться в автоматизированной системе.

Однако фактически нововведения повлекли за собой волну негодования среди волонтеров – они утверждают, что такие меры ставят под угрозу работу малых и средних благотворительных фондов и волонтерских организаций. По мнению волонтеров, постановление Кабмина только усложнит процедуру ввоза гуманитарки, а время получения помощи возрастет в несколько раз из-за бюрократии.

Данные изменения должны были вступить в силу уже с 1 декабря текущего года. Впрочем, в результате жесткой критики со стороны волонтеров, Кабмин решил отсрочить введение новых требований до 1 апреля 2024 года. Таким образом волонтеры смогут использовать бумажные декларации для ввоза гуманитарной помощи в Украину до указанного срока. Как сообщают в Минсоцполитики, это позволит организациям, которые завозят гумпомощь, работать по привычным процедурам.

Отметим, изначально постановление предложили ввести в действие в связи с участившимися случаями злоупотребления среди волонтеров. Недавно в таможенной службе сообщили, что треть гуманитарной помощи пропала по дороге к воинским частям. Из 9 тысяч случаев, проверенных за девять месяцев этого года, было выявлено более 3 тысяч эпизодов неполучения помощи для 200 воинских частей.



"Страна" разобралась, как новое постановление повлияет на ввоз гуманитарных грузов и что об этом думают волонтеры.

Как было и что поменяется?

На период военного положения в Украине действуют упрощенные правила ввоза гуманитарной помощи, указанные в постановлении №174 (его приняли еще в марте прошлого года):

Чтобы пересечь границу с гуманитарным грузом, на таможне достаточно предоставить бумажную или электронную декларацию. Документ заполняет человек, который перевозит товар. Товары признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу – таким образом, не требуется специального решения уполномоченных госорганов. Если ввозятся товары двойного использования, таможенникам необходимо предъявить гарантийное письмо от конечного пользователя (воинской части или правоохранителей). Это касается таких товаров: переносные радиостанции, дроны, плиты для бронежилетов, бинокли, тепловизоры, приборы ночного видения, пластины для бронежилетов, оптические прицелы негражданского назначения и другое. Получатель гуманитарки (благотворительный фонд, воинская часть или администрация) должен отчитаться о ней.

В свою очередь в начале сентября Кабмин принял постановление №953 – документ вступит в силу с апреля и вносит некоторые изменения. Основные тезисы:

Создается электронная платформа для учета гуманитарной помощи. Фонды и организации, которые собираются ввезти помощь, должны будут пройти несколько этапов: непосредственно зарегистрироваться на платформе; авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП) – таким образом волонтерам предоставляют статус получателя, данные попадают в Единый реестр получателей гуманитарной помощи; сформировать и подать декларацию; позже декларация поступит на таможню, и система автоматически присвоит документу уникальный код – именно по этому коду таможенники будут пропускать гуманитарный груз через границу. Ввоз гуманитарной помощи в Украину по декларации разрешается в течение 30 календарных дней с даты ее создания. Товары, зарегистрированные на платформе и не ввезенные на территорию Украины в течение 90 дней с даты присвоения уникального кода, теряют статус товаров, признанных гумпомощью. Если на пункте пропуска декларация подается в бумажной форме, без создания уникального кода, таможенники должны в течение трех часов после завершения оформления сформировать электронную запись с переносом данных декларации и внести информацию об оформленной гумпомощи в систему. Организации и фонды, которые ввозят гумопощь, должны подать публичные отчеты после ее распределения. Если фактически полученная гуманитарная помощь не соответствует тому, что было заявлено в декларации, получатель должен сформировать и подать инвентаризационное описание того, что он действительно получил, в электронном кабинете. Список нужно подать не позже, чем отчет о гуманитарной помощи. Отчет нужно подать до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Если отчет не представлен в течение 90 дней (с момента оформления на таможне), помощь считается использованной не по целевому назначению. Как следствие, получатель гумпомощи теряет свой статус, и его учетная запись блокируется в Едином реестре получателей гуманитарной помощи. Повторная регистрация в Едином реестре волонтера, утратившего статус получателя гумпомощи, происходит не ранее чем через шесть месяцев после внесения записи о потере статуса получателя в системе.

Что думают о постановлении волонтеры?

В соответствии с новыми правилами, гуманитарная помощь для военных должна ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки и обеспечивать "прозрачность" процедуры. При этом волонтеры малых и средних фондов наоборот уверены, что постановление станет буквально "приговором" для их работы.

В социальных сетях появились публикации с критикой новых правил, а на сайте Кабмина даже создали петицию с требованием отсрочить вступление в действие и внесение изменений в постановление №953.

Отмечается, что вступление в действие постановления приведет к целому ряду проблем:

усложнит работу небольших благотворительных фондов и общественных организаций, которые не имеют возможности администрирования процессов соблюдения новых правил оформления гуманитарного груза;

прекратится работа индивидуальных миссий зарубежных волонтеров, которые привозят гуманитарную помощь и самостоятельно доставляют ее для передачи военным и гражданским;

невозможно будет предоставить срочную помощь военным;

полностью исчезнет работа отдельных волонтеров физических лиц, которые проводят точечные сборы на собственные счета физлиц;

возникнет монополия крупных фондов.

"Страна" поговорила с волонтерами и узнала, как на практике изменится их работа с вступлением в силу постановления № 953.

Геннадий Друзенко, соучредитель и президент ПДМШ им. Николая Пирогова:

"Постановление №953 — это абсурд, который играет против одной из наших сильнейших сторон. Потому что волонтеры — как капилляры: они маленькие, но их много и именно они доносят крайне необходимые ресурсы конечному потребителю — воину на передовой. А если на руке есть только вены, то пальцы отпадут. Новое постановление перекроет эти капилляры, готовые передавать помощь из рук в руки.

Те, кто "навариваются" на гуманитарке, продают ее — точно найдут возможность нанять адвокатов и аудиторов, которые составят необходимые документы. А для тех, кто садится за руль и едет за границу, чтобы привезти помощь своим друзьям, близким и побратимам — это будет серьезным усложнением. Новые правила отсекут небольших, но полезных волонтеров, которые очень оперативно "затыкают" те дыры, которых достаточно много в официальных источниках поставок.

Те, кто принимал это постановление, непосредственно закладывают мину ускоренного действия под нашу победу. Хотелось бы, чтобы эти люди месяц побыли на фронте в любой боевой части. Они бы сразу закричали: "Волонтеры, привезите". А волонтеры в свою очередь ответили бы: "Нас не пускают на границе, вы приняли постановление — воюйте без бронежилетов, турникетов, джипов и запчастей". Если за месяц половина выживет в таких условиях — постановление можно смело распространять на всю страну.

Методы радикальные, но справедливые. Почему из-за этих долбо@бов кто-то должен умирать? Часть бойцов погибают именно из-за недостачи помощи на фронте, которая там должна быть. Я сложно представляю, как все будет работать, если исключить из этого процесса волонтеров.

Причинно-следственная связь здесь очень простая: муд@ки в теплом Кабмине принимают постановление, а кто-то за это платит жизнью или здоровьем на фронте. И это не метафора, это диверсия против наших Сил обороны — не больше и не меньше. Правительство не выполнило свое прямое обязательство — обеспечить украинское войско должным образом. Поэтому они начинают мешать тем, кто закрывает их "дыры". А это, без всякого пафоса, потерянные жизни.

Некоторые волонтеры могут просто плюнуть, им не хватит сил и желания оформлять все документы. Ведь есть люди, которые героически умеют возить на себе все, как верблюды, но у них нет таланта к заполнению бумажек. Из-за нового постановления может произойти отсечение небольшой, но мощной сети волонтерской помощи. Выживут большие фонды, которые легко контролировать. Наверное, в этом и есть задумка.

Я считаю, что лучше всего воевать и работать было в первые месяцы войны, хотя они и были самыми страшными. Потому что все решалось быстро и практически с нулевой бюрократией.

Если мы хотим победить, то регулирование нужно уменьшать, даже если кто-то будет красть и наживаться. Пускай правоохранители работают над недобросовестными волонтерами, а не препятствуют работать всем. А если для нас главное создать кучу препятствий, тогда мы идем правильным путем — только это все больше уподобляет Украину к России и становится непонятно, за что воюем".

Виктория, волонтер, занимается помощью ВПЛ с 2014 года, а также предоставляет помощь пострадавшим с апреля 2022 года:

"В постановлении № 953 именно правила ввоза гумпомощи существенно не изменились, однако порядок оформления гуманитарной помощи получателем станет более детализирован.

Кажется, что в новом перечне правил нет ничего сложного. Однако теперь получатель (или волонтер от его имени) вносит информацию о каждой партии товаров, которые планирует ввозить на таможенную территорию Украины. Помимо детального перечня, нужно указать такие данные:

товарная группа груза (возможно, это не самое сложное);

количество и вес каждой группы товара (например, одежда б/у часто выдается отправителями по весу. А как ее нужно учитывать и вносить в реестр? По единицам и видам? Или тоже можно по килограммам?);

процент износа (я не видела в декларациях отправителя таких сведений) или срок годности;

письменное предложение донора (дарственный документ) или счет-фактура;

письма приобретателей о необходимости гуманитарной помощи;

план распределения гуманитарной помощи между приобретателями (кто-то видел такие планы ранее?).

В инвентаризационных документах, которые также должны быть внесены в реестр, помимо вышеуказанной информации, нужно вписать цены: за единицу товара и первоначальную (так называемую справедливую) цену.

Но нужно учитывать, что в Украину тоннами ввозят б/у одежду, предметы быта и прочие вещи, которые потом выдают пострадавшим. Отправитель не всегда указывает количество, не говоря уже о двух видах цены. Откуда эти данные станут известны получателю (или волонтеру), который должен все заполнить и подать в реестр?

Такой отчет подается через систему до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором указана дата внесения информации об оформленной гумпомощи. Эти действия усложняют не только внутренние процедуры внутри страны, но и усложняют документооборот для иностранных доноров и инвесторов.

Организации, фонды и объединения, которые направляют помощь в Украину, хотят помочь, но не перегружать свой персонал лишними документами и деталями. Доноры/отправители действуют в рамках своей юрисдикции и международного права. Излишняя бюрократия в документах может привести к тому, что отправители откажутся от отправки помощи в Украину и передадут ее в другие пострадавшие регионы в любой точке мира.

В случае выявления несоответствия, волонтер и/или организация-получатель будут исключены из реестров и смогут вернуться к перевозу грузов через границу не ранее чем через 6 месяцев.

Что интересно, такой получатель теряет статус получателя в случае непредставления отчета в течение 90 дней после таможенного оформления товаров. Однако есть исключения — бюджетные учреждения. То есть, бюджетным учреждениям можно нарушать этот порядок или допускать ошибки без соответствующих последствий?

Представим ситуацию: волонтеру делегировали полномочия доставить груз в Украину. Получатель не имеет укомплектованного штата работников, или его работники перегружены. Человек, заполнявший документы, допустил ошибку или описку. Ввезенный товар по каким-то причинам отличается от того, что указано в документах. Есть факт несоответствия. Отсутствует четкий механизм исправления ошибок. Если волонтер будет лишен на 6 месяцев возможности ввозить товар – на это время война не остановится, это критичный срок.

Безусловно, механизм ввоза должен быть автоматизированным, но он еще должен быть простым в использовании, легким для понимания иностранными партнерами и доступным для исправления ошибок получателями.

Большие фонды продолжат работать (они имеют ресурсы и штат), но они не могут закрыть все потребности, которые сегодня есть в Украине. Волонтеры и мелкие фонды просто прекратят свою деятельность, что может иметь непоправимый негативный эффект.

Заниматься писаниной и вести учет или соблюдать сроки отчетности — это о разном. Многоэтапность всей процедуры может повлиять на срочность ввоза и распределение гумпомощи.

Но увидим на практике: возможно, автоматизация процедуры, наоборот, ускорит ввоз гумпомощи, главное, чтобы все работало.

Спорные вопросы я бы предложила законодателям решить следующим образом:

Провести бесплатное онлайн-обучение для волонтеров — как заполнять документы, объясняя все "подводные камни". Принять все меры, чтобы перечень товаров, которые ввозятся как гумпомощь, был достаточно прозрачным для Украины, однако очень легким, простым и понятным для отправителей/доноров. Ежеквартально проводить консультации в течение первого года (или даже двух лет) для волонтеров с разбором наиболее распространенных проблемных вопросов. Разработать механизм исправления ошибок, чтобы волонтеры не были исключены ни из каких реестров и не имели простой в 6 месяцев.

Чем проще работать волонтерам, тем больше гуманитарной помощи будет привезено в Украину. Если поставки будут блокироваться или усложняться, в первую очередь недополучат эту помощь именно пострадавшие люди".

Алексей Мимогляд, волонтер, занимается закупкой и передачей автомобилей и снаряжения на фронт:

"Новое постановление — это смерть для волонтеров малых и средних благотворительных фондов, которые занимаются обеспечением военных автомобилями. Для них работа в таких условиях невозможна. На крупных фондах, таких как "Повернись живим", это никак не скажется — они и так все передают на воинские части в больших объемах. А вот в случае с индивидуальными волонтерами — про их деятельность можно забыть вообще.

Если начнут действовать новые правила, мы не сможем передавать автомобили военным напрямую, так как получателем может быть только воинская часть. Как правило, когда авто попадают в часть — рядовые военные их просто не получают. Командованию, конечно, виднее, но очень часто они либо оказываются у командиров, либо лучшие автомобили стоят под штабом. До военных будут доходить "обноски" — такие ситуации я видел неоднократно.

Помимо этого, зачастую донатеры (те, кто донатят) — это родные, близкие и друзья военных. Поэтому авто просто не будут закупать, если люди будут уверены, что военным их не передадут.

Кроме того, в таком случае нам придется искать автомобили на внутреннем рынке — это увеличит наши траты и мы будем передавать их намного меньше. Стоимость автомобилей увеличится как минимум в 1,5-2 раза, сумма растаможки будет "космическая". Соответственно и сбор денег будет длиться дольше. Например, нашей маленькой группой на одно авто мы собираем деньги от двух недель до месяца, а если начнет работать новое постановление — срок увеличится до 2-3 месяцев.

Правда, на внутреннем рынке немного проще работать, так как мы сразу сможем оформить авто на военнослужащего, он даже сможет его использовать как собственность. Внутри страны благотворительный фонд может самостоятельно купить авто — это не получение гумпомощи, поэтому БФ на собственное усмотрение может передавать автомобиль военному, давать в безвозмездное пользование и так далее.

Также это постановление скажется на тех, кто занимается вопросами ВПЛ — будет сложно определить и подтвердить конечного получателя гуманитарной помощи. К тому же, если это будет сделано в "Дие" или отдельным приложением, то вряд ли бабушки и дедушки, которых вывозят с прифронтовых зон, смогут этим воспользоваться. Также никто не будет спрашивать паспорт у людей, которые находятся под обстрелами.

Волонтеров никто не спрашивал, как они относятся к этому постановлению. Среди своих волонтерских групп мы общались, как действовать дальше, но Минсоцполитики в этом никак не участвовало.

Принимать это постановление, возможно, даже нужно. Но сейчас тем, кто его реализовывает, необходимо проанализировать, какие риски они хотят закрыть этим постановлением. К примеру, постановление не должно убить постоянный поток автомобилей — без них логистика на фронте остановится. Кроме того, снизится поставка военным снаряжения в единичных экземплярах (когда родные и близкие покупают ночники и тепловизоры в Европе), так как все нужно будет передавать через воинскую часть. Либо покупать у перекупов внутри страны с наценкой 20+%. Для примера: стоимость долга Мавик 3Т — почти 190 тысяч гривен, но вы найдете кучу объявлений о его продаже за 225-250 тысяч гривен на внутреннем рынке.

Все это приведет к тому, что деньги на необходимую помощь будут собирать родные бойцов, закупать ее на внутреннем рынке — это, опять-таки, увеличит траты и зарабатывать на этом будут только те, кто занимается перепродажей.

По моему мнению, в данное постановление необходимо добавить бойцов как физлиц, которые могут выступать конечными получателями. Тогда никто не будет против упорядочить ввоз гуманитарной помощи. Если нам дадут возможность напрямую передавать помощь бойцам — все разговоры по этому постановлению закончатся".