Герт Вилдерс - правый политик, чья партия победила на выборах в Нидерландах, - подтвердил, что выступает против поставок оружия Украине. Хотя и осуждает российское вторжение.

Об этом Вилдерс заявил в интервью изданию Rebel News.

"Я считаю, что Россия здесь - плохой парень. Что бы вы ни думали об Украине, какая она коррумпированная, - это суверенная страна, и Россия не должна была начинать эту войну. Я считаю, что должны быть переговоры, а не война. Но я считаю, что Нидерланды не должны снабжать Украину

оружием, потому что у нас его очень мало. Другие страны делают это", - заявил Вилдерс.

Напомним, Нидерланды являются одной из ключевых стран в так называемый "коалиции истребителей" для поставок Украине F-16: Амстердам пообещал передать 42 самолёта. Западные СМИ пишут, что приход к власти Вилдерса может эту коалицию разрушить.

Мы также сообщали, что министр Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала помощь Украине дешёвым способом ослабить РФ.

"Это очень в наших интересах - поддержать Украину. Потому что они воюют на этой войне, не мы. Я думаю, мы также должны быть вовлечёнными в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями. Потому что у них тот же интерес", - заявила Оллонгрен.