Передача Украине истребителей F-16 кардинально вряд ли изменит ситуацию на поле боя, и нужно готовиться к длительной войне.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

При этом генсек отметил, что не знает, когда именно состоится передача F-16: сроки зависят от обучения пилотов, которое уже началось в Румынии.

"F-16 усилят стойкость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя. Должны работать много разных вещей и качеств, чтобы что-то изменилось. И мы должны готовиться к длительному и сложному бою. Это и "Хаймарс", и ракеты, системы ПВО, F-16, но нет единственной какой-то системы, что может изменить ситуацию на поле боя", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Эстонии тоже говорил, что западные истребители не изменят ход войны в Украине. По мнению Ханно Певкура, украинским военным для боевых действий сейчас в первую очередь нужны боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин, говоря о перспективах развития ситуации на фронте в Украине, проводил ту же мысль: мол, в этой войне нет "волшебной палочки".

"Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя... Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", – заявил Остин.