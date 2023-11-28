США и Германия по-прежнему не хотят поддерживать быстрое вступление Украины в НАТО. Они "настаивают на процессе, обусловленном условиями, а не политическими соображениями".

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Уже завтра НАТО и Украина могут подписать список реформ, которые Киев должен провести для будущего вступления в Альянс, "несмотря на разногласия по поводу этого процесса и сопротивление со стороны США и Германии", сообщает издание. Украине предлагают упрощенный вариант вступления по сравнению с тем, какой обычно применяется к кандидатам.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицает существование противоречий в Альянсе по поводу будущего Украины.

"Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Мы сократили путь Украины к членству с двухэтапного процесса до одноэтапного, устранив требование о Плане действий по членству для Украины, мы фактически устранили один из этапов", — заявил он.

По данным Euractiv, в списке требований будет и защита нацменьшинств. В НАТО считают, что даже если война закончится завтра и Украина выполнит все условия, перечисленные в плане, членам НАТО все равно придется дать свое согласие на направление приглашения, что "может оказаться трудным процессом".

А при меньшем количестве деталей, требующих проверки, также "возникает риск того, что реформ никогда не будет достаточно, и это затруднит получение зеленого света на вступление".

Недавно в Госдепе США заявили, что вступление Украины в НАТО по частям, как предлагают некоторые, грозит втягиванием в конфликт с Россией всего Североатлантического альянса и США.

Вчера генсек Альянса говорил, что основной задачей НАТО остается поддержка Украины, но без вовлечения в прямую войну с РФ.