Победа партии ультраправого Герта Вилдерса в Нидерландах угрожает сорвать западный "альянс истребителей", для членов которого поставка голландских F-16 Украине играет ключевую роль.

Об этом пишет Bild.

Напомним, Нидерланды обещали передать Украине все свои 42 самолёта F-16: большую часть непосредственно для ВСУ, остальные - на обучение украинских пилотов.

Победившая на выборах "Партия свободы" (PVV) Вилдерса обещала прекратить военную поддержку Украины.

Ещё в 2018 году Вилдерс публиковал в тогдашнем Твиттере свои фотографии посещения Госдумы РФ и давал интервью государственному телеканалу RT, в котором высмеивал предупреждения экспертов о стремлении Владимира Путина к расширению территории РФ и рассуждал о "русофобии".

Ранее Bild писал, что в Германии на арену выходит новая пророссийская партия, которая планирует уже в следующем году участвовать в выборах парламента восточных федеральных земель (Саксония, Тюрингия и Бранденбург). По предварительным опросам, на выборах в Бундестаг это формирование может набрать до 27% голосов. Обозреватели Bild называют новую партию "пропутинской". Её лидер связи с Кремлём отрицает.

Мы также сообщали, что после прихода к власти в Словакии партии Роберта Фицо страна не будет оказывать военную помощь Украине.