В Сенате провалились переговоры об иммиграции, что грозит прекращением помощи Украине и Израилю.

Об этом пишет NBC News.

Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос президента США Джо Байдена без "адекватных" изменений, направленных на ужесточение законов о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении.

Напомним, что главное условие республиканцев по выделению помощи Украине - это ее увязка с ужесточением иммиграции в США, чего Байден делать не хочет (бывшие иммигранты составляют крупную долю электората демократов).

В пятницу переговоры "зашли в тупик из-за глубоких разногласий между двумя сторонами", говорят источники издания.

Демократы обвиняют республиканцев в неготовности идти на компромисс и попытке принять "крайне правые иммиграционные меры". Республиканцы отвечают, что уступать в данном вопросе не намерены, хотя Украину некоторые из них публично поддерживают.

Сегодня переубедить республиканцев попытается президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к сенаторам по видеосвязи.

Ранее в Белом доме заявили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.