В Сенате провалились переговоры об иммиграции, что грозит прекращением помощи Украине и Израилю - NBC News
В Сенате провалились переговоры об иммиграции, что грозит прекращением помощи Украине и Израилю.
Об этом пишет NBC News.
Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос президента США Джо Байдена без "адекватных" изменений, направленных на ужесточение законов о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении.
Напомним, что главное условие республиканцев по выделению помощи Украине - это ее увязка с ужесточением иммиграции в США, чего Байден делать не хочет (бывшие иммигранты составляют крупную долю электората демократов).
В пятницу переговоры "зашли в тупик из-за глубоких разногласий между двумя сторонами", говорят источники издания.
Демократы обвиняют республиканцев в неготовности идти на компромисс и попытке принять "крайне правые иммиграционные меры". Республиканцы отвечают, что уступать в данном вопросе не намерены, хотя Украину некоторые из них публично поддерживают.
Сегодня переубедить республиканцев попытается президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к сенаторам по видеосвязи.
Ранее в Белом доме заявили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.