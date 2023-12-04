Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у США закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия прекратятся.

Об этом Салливан сообщил в понедельник, 4 декабря, на брифинге.

"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", - сказал помощник Байдена.

Салливан вновь призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

Ранее бюджетное управление Белого дома обратилось к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Украине.

Также на брифинге Салливан затронул и тему йеменских хуситов после недавнего нападения на коммерческие суда и эсминец США. По его словам, официальные лица США ведут переговоры с другими странами о создании "своего рода морской оперативной группы" с участием кораблей стран-партнеров наряду с кораблями США, чтобы помочь обеспечить "безопасный проход кораблей в Красном море".