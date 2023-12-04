Официальные лица США ведут переговоры с другими странами о создании "своего рода морской оперативной группы" с участием кораблей стран-партнеров наряду с кораблями США, чтобы помочь обеспечить "безопасный проход кораблей в Красном море".

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на брифинге.

"Мы ведем переговоры с другими странами о создании своего рода морской оперативной группы с участием кораблей стран-партнеров наряду с Соединенными Штатами для обеспечения безопасного прохода", - сказал он журналистам.

Напомним, накануне йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками в Красном море коммерческие суда и эсминец США Carney. В целях самообороны американский корабль открыл ответный огонь. Сообщалось, что йеменские хуситы заявили об атаке двух кораблей, связанных, по их мнению, с Израилем, но не признали нападение на эсминец США.

Перед этим йеменские хуситы захватили в Аденском заливе связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park.

Уже на следующий день нефтяной танкер был освобожден американским флотом. К кораблю подошёл эсминец Mason, с которого потребовали от захватчиков сдаться.