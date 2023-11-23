Йеменские хуситы на захваченном ими корабле.

Об этом сообщают местные издания.

Судя по данным сервисов, которые отслеживают морской трафик, судно под флагом Багамских островов направлялось из Египта в Индию (этот путь проходит мимо побережья Йемена).

Официально захват не комментировали. Однако издание Jerusalem Post подтвердило его. По его данным, на борту торгового корабля есть граждане Украины, а израильтян нет. Среди членов экипажа также болгары, филиппинцы и мексиканцы.

"Грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов было арендовано японской компанией у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру", - пишет Jerusalem Post.

Ранее сообщали, что появилось видео захвата йеменскими хуситами израильского торгового судна Galaxy Leader.

На видео можно заметить, что вооруженные хуситы десантировались на корабль с вертолета. После этого они проникли в рубку управления и установили полный контроль над судном.

Перед этим они заявляли, что будут атаковать израильские корабли. Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.