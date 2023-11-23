Танцы на борту Galaxy Leader. Появилось видео йеменских хуситов на захваченном корабле
Йеменские хуситы на захваченном ими корабле.
Об этом сообщают местные издания.
Судя по данным сервисов, которые отслеживают морской трафик, судно под флагом Багамских островов направлялось из Египта в Индию (этот путь проходит мимо побережья Йемена).
Официально захват не комментировали. Однако издание Jerusalem Post подтвердило его. По его данным, на борту торгового корабля есть граждане Украины, а израильтян нет. Среди членов экипажа также болгары, филиппинцы и мексиканцы.
"Грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов было арендовано японской компанией у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру", - пишет Jerusalem Post.
Ранее сообщали, что появилось видео захвата йеменскими хуситами израильского торгового судна Galaxy Leader.
На видео можно заметить, что вооруженные хуситы десантировались на корабль с вертолета. После этого они проникли в рубку управления и установили полный контроль над судном.
Перед этим они заявляли, что будут атаковать израильские корабли. Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.