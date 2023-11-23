Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется завтра с 7 утра по Киеву.

Об этом сообщает МИД Катара.

А уже в 16:00 ХАМАС должен будет освободить первую группу заложников - 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ освободит 150 заключенных палестинцев.

Напомним, перемирие было запланировано на сегодня, но сорвалось из-за необходимости уточнить списки пленных.

"Освобождение начнется в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами, и не ранее пятницы", - сказал глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Перед этим Катар заявил о заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, по которому боевики освободят по меньшей мере 50 израильских заложников, в Газе будет объявлено четырехдневное перемирие для доставки гуманитарной помощи, а Израиль освободит из своих тюрем палестинских заключенных.

Перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться "еще один день затишья".

The New York Times пишет, что в ходе войны в секторе Газа израильтяне и палестинцы перестали видеть в друг друге людей, а потому перспектива скорого завершения конфликта не просматривается.