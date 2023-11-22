Тель-Авив делает последнее предупреждение "Хезболле" перед возможной войной с Ливаном.

Об этом, сообщает газета "Голос Израиля".

Издание пишет, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн направил срочное обращение к Совету безопасности ООН, в котором потребовал, чтобы "Хезболла" отвела своих боевиков за реку Литани, в соответствии с резолюцией 1701.

"Если данное требование не будет выполнено, это приведёт к широкомасштабной региональной войне", - говорится в обращении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии готовиться к любому сценарию в случае эскалации с "Хезболлой".

"Есть те, кто думает, что они могут расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. Огонь будет встречен гораздо более сильным огнем. Они не должны нас подвергать испытанию, потому что мы проявили лишь малую часть своей силы. Мы будем вредить тем, кто причиняет вред нам. Мы собираемся победить. Пауз нет. Это не операция, это не очередной раунд боевых действий. Мы идем сюда ради полной победы… Мы восстановим безопасность на севере и на юге… ХАМАС будет ликвидирован", – заверил Нетаньяху.

Мы также сообщали, что лидер "Хезболлы" не объявил войну Израилю, но предупредил о возможном масштабном конфликте.