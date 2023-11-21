Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что переговоры с ХАМАС об освобождении заложников вступили в "критическую и финальную стадию". Катар выступает посредником.

Об этом сообщает BBC News.

"Мы находимся в самой близкой точке к достижению соглашения, так близко мы ни разу не подходили", - сказал Маджеда аль-Ансари.

Отметим, что в Москве сегодня соберется некая "контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа", где не будет Израиля и ХАМАС, но будет Катар.

В МИД Турции сообщили, что соберутся дипломаты семи стран: Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, 19 ноября представитель Белого дома сообщил, что Израиль и ХАМАС еще не достигли соглашения о временном прекращении огня. По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать над заключением соглашения между двумя сторонами.

Ранее Washington Post сообщил, что Израиль, США и ХАМАС достигли предварительного соглашения об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в Газе. Взамен Израиль введет пятидневную паузу в боевых действиях.