Израиль, США и ХАМАС достигли предварительного соглашения об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в Газе. Взамен Израиль введет пятидневную паузу в боевых действиях.

Об этом сообщает газета Washington Post.

По ее данным, соглашение занимает шесть страниц, переговоры о нем велись несколько недель в Катаре.

Освобождение заложников может начаться на днях. Все стороны заморозят боевые действия как минимум на пять дней, а 50 или более заложников будут освобождаться группами каждые 24 часа (всего у ХАМАС около 240 заложников).

В ходе перемирия будет обеспечено поступление значительного объема гуманитарной помощи. Власти официально любые договоренности опровергают.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера заявил: "Относительно заложников ходит много необоснованных слухов, много неверных сообщений. Я хотел бы прояснить: на данный момент никакой сделки не было. Но я хочу пообещать: когда есть что сказать – мы вам об этом сообщим".

В Белом доме заявили, что на данный момент соглашение не подписано, хотя над ним идёт работа.

Ранее о том, что ЦАХАЛ и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников, которая включает длительную паузу в боях, писал CNN.

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