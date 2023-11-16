США и европейские страны продвигают план ввода международных миротворческих сил в секторе Газа в первое время после войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Официальные лица признали, что Израиль, как ожидается, откажется от этой идеи, но заявили, что само обсуждение этого плана может подтолкнуть его к "активному размышлению" о будущем после наземной операции.

Напомним, сегодня сообщалось, что израильская армия взяла под контроль прилегающую к морю часть Газы и перешла к следующему этапу операции.

Ранее Израиль взял под контроль 11 военных постов в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

В течение месяца после атаки стороны обменивались массированными ударами. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. Вскоре ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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