В Израиле в виде наказания за терроризм хотят ввести смертную казнь.

Об этом заявил крайне-правый министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир, передаёт газета The Times of Israel.

Так, Бен Гвир заявил, что на этой неделе он вынесет на первоначальное одобрение в Кнессет законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.

Немногоим позже в соцсети X Бен Гвир уточнил, что данный законопроект, уже подготовленный его партией "Оцма Йехудит", он внесет на одобрение Комитета национальной безопасности Кнессета в понедельник.

"Я ожидаю, что все члены Кнессета поддержат этот важный законопроект", - написал министр.

В начале марта этого года Кнессет Израиля поддержал в предварительном чтении законопроект, предлагающий ввести смертную казнь для террористов. Однако документ не прошел и первого чтения.

Как отмечает издание, смертная казнь применялась только дважды за всю историю еврейского государства. Последний раз это случилось в 1962 году, когда был казнён оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман, также известный как "архитектор Холокоста".

Ранее за каждый удар Израиля по жилым домам ХАМАС грозили казнить в прямом эфире захваченных ими заложников.

Мы также сообщали, что ХАМАС в любой момент может казнить заложников, среди которых есть захваченные с паспортами Китая и РФ.