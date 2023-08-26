Алабама хочет стать первым штатом, который казнит заключенного, заставляя его дышать чистым азотом. Генеральная прокуратура штата обратилась в Верховный суд штата с просьбой назначить дату казни 58-летнего Кеннета Юджина Смита.

Об этом пишет Associated Press.

Азотная гипоксия возникает, когда заключенных заставляют дышать только азотом, лишая их кислорода и вызывая их смерть. Азот составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании с кислородом. Хотя сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным, оппоненты сравнивают его с экспериментами на людях.

Алабама разрешила такие казни в 2018 году из-за нехватки препаратов, которые используются для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат использовал их для исполнения смертного приговора. Оклахома и Миссисипи тоже разрешили казнь из-за гипоксии азота, но пока не использовали ее.

В 2022 году в Алабаме уже пытались казнить Кеннета Юджина Смита с помощью смертельной инъекции, но отменили казнь из-за проблем с введением капельницы в вену. Смит был одним из двух мужчин, осужденных за наемное убийство жены проповедника в 1988 году. Генеральный прокурор Алабамы заявил, что пора выполнить смертный приговор.

Некоторые заключенные с Алабамы, стремящиеся предотвратить казнь с помощью смертельной инъекции, в том числе и Смит, утверждают, что им следует разрешить умереть от гипоксии азота.

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