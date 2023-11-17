7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Боевики захватили несколько израильских общин у границы с сектором Газа и взяли заложников. После этого Израиль объявил войну.

Стороны наносят массированные ракетные удары. Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа, где находятся базы ХАМАС. Сейчас на территории сектора продолжаются бои.

17 ноября

08.25 ЦАХАЛ взорвал монумент турецкому судну "Мави Мармара", стоявший в порту Газы и посвящённый кораблю, который в 2010 году попытался прорвать израильскую блокаду и доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.

Об этом сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

08.05 После удара по лагерю беженцев "Нусейрат" центре сектора Газа погибли 18 человек, в том числе женщины и дети.

Об этом пишет издание Quds News.

Сообщается, что там был прилет по жилому дому.