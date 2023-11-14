ЦАХАЛ и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников, которая включает длительную паузу в боях.

Об этом сообщает CNN.

Также президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, может быть достигнуто соглашение об освобождении заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Я разговаривал с вовлеченными в это людьми каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности", — заявил Байден репортерам в Белом доме.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

Израиль заявил, что готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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