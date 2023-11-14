Турция подала иск на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Сообщение об этом опубликовали в соцсети X адвокаты правящей турецкой "Партии справедливости и развития".

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера ХХI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учинённый им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", - написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк.

Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что подаёт его вместе с двумя другими адвокатами через Министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС. Иск состоит из 23 страниц, заявил адвокат.

Недавно крупный чиновник управления ООН по правам человека тоже обвинил Израиль в геноциде и ушёл в отставку. Он также обвинил США, Великобританию и европейские страны в политическом и дипломатическом покрывании действий Израиля.

А сегодня президент Бразилии Лула да Силва осудил действия и ХАМАС, и Израиля.