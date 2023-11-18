Президент Соединённых Штатов Джо Байден написал статью под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС".

Данный материал был опубликован газетой Washington Post.

В статье американский лидер призвал продолжать оказывать помощь Украине, потому что это "инвестиции в нашу собственную безопасность" и "предотвратит более широкий конфликт завтра".

"Мы не допускаем участия американских войск в этой войне", - также отметил Байден.

Но ключевые посылы статьи касаются Израиля и ХАМАС. Байден крайне детально остановился на тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и заявил, что "убит горем кадрами из Газы и гибелью многих тысяч мирных жителей".

Также он представил американский проект послевоенного урегулирования палестинского вопроса.

"Решение о создании двух государств – единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа", - заявил президент.

"Газа и Западный Берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией... Голоса палестинского народа и его чаяния должны оказаться в центре посткризисного управления в секторе Газа", - написал Байден.

"Я подчеркивал лидерам Израиля, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном Берегу должно прекратиться и что те, кто совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности. Соединенные Штаты готовы предпринять собственные шаги, включая запрет на выдачу виз экстремистам, нападающим на гражданское население на Западном Берегу", - добавил хозяин Белого дома.

Он также заявил, что международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки сектора Газы "сразу после этого кризиса".

Напомним, Израиль заявлял, что после окончания войны он будет контролировать сектор Газа. Как видим, это резко расходится с озвученными в статье планами Байдена.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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