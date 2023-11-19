В Армии обороны Израиля на защиту страны встали дети и родственники президента и большинства членов Кабинета министров. Они призваны как рядовые граждане, некоторые находятся непосредственно в секторе Газа, а некоторые уже успели получить ранения.

Израильский новостной портал Ynet опубликовал перечень представителей высшего политического руководства Израиля, чьи дети сейчас воюют.

По данным издания, на войне находятся:

младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху Авнер;

сын президента Ицхака Герцога, который воюет непосредственно в Газе;

двое детей министра обороны Йоава Галанта;

семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;

21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;

двое сыновей министра Гади Айзенкота;

сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;

старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;

дочь министра экономики Нира Барката, его братья и племянники;

двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;

сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса, который служит на флоте;

все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;

двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;

двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;

два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;

18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве - один в Иудее и Самарии, второй - в самом секторе Газа;

восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк - четверо ее дочерей и четверо зятьев;

члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, а те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;

сын и дочь министра юстиции Ярива Левина: сын призван, а дочь - рядовой солдат.

Отметим, что в первые дни после вторжения ХАМАС сын бывшего министра науки Израиля Изхара Шая Ярон Шай погиб в бою. Ему был 21 год.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пошел воевать против ХАМАС.

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