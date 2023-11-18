Армия Израиля будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая юг сектора Газа - спикер ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля заявляет, что будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая южную часть сектора Газа.
Об этом заявил спикер ЦАХАЛ, контрадмирал Даниэль Хагари, передает CNN.
"Это произойдет там, где и когда будет удобно для ЦАХАЛа и когда условия будут оптимальны", - сообщил он.
По словам Хагари, с 7 октября было убито по меньшей мере 372 солдата ЦАХАЛа.
16 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль и "зачистил" прилегающую к морю западную часть города Газа и перешел к следующему этапу операции.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль порта Газы.
Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.
Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.
В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.
15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.
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