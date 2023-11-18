Армия обороны Израиля заявляет, что будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая южную часть сектора Газа.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛ, контрадмирал Даниэль Хагари, передает CNN.

"Это произойдет там, где и когда будет удобно для ЦАХАЛа и когда условия будут оптимальны", - сообщил он.

По словам Хагари, с 7 октября было убито по меньшей мере 372 солдата ЦАХАЛа.

16 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль и "зачистил" прилегающую к морю западную часть города Газа и перешел к следующему этапу операции.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль порта Газы.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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