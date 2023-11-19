Представитель Белого дома сообщил, что на 19 ноября Израиль и ХАМАС еще не достигли соглашения о временном прекращении огня.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать над заключением соглашения между двумя сторонами.

Ранее Washington Post сообщил, что Израиль, США и ХАМАС достигли предварительного соглашения об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в Газе. Взамен Израиль введет пятидневную паузу в боевых действиях.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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