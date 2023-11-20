В ходе войны в секторе Газа израильтяне и палестинцы перестали видеть в друг друге людей, а потому перспектива скорого завершения конфликта не просматривается.

Об этом пишет The New York Times и приводит цитату начальника штаба израильской армии Моше Даяна от 1956 года.

"Давайте не будем сегодня возлагать вину на его убийц. Что мы можем сказать против их ужасной ненависти к нам? Вот уже восемь лет они сидят в лагерях беженцев в секторе Газа и наблюдают, как на их глазах мы превратили их землю и деревни, где раньше жили они и их предки, в свой дом", - сказал он тогда.

"Явное указание на источники палестинской "ненависти и жажды мести" до сих пор остаётся редким поступком в Израиле. Точно таким ничтожным представляется понимание палестинцами призраков антисемитских преследований, пробужденных в евреях терактом ХАМАС 7 октября. Теперь взаимное сочувствие найти очень трудно", - комментирует слова Даяна NYT.

В статье также приводится мнение эксперта, что каждая из сторон конфликта много лет видела себя в образе жертвы, из-за чего "палестинцы как личности невидимы для израильских евреев, и наоборот".

Издание пишет, что ни палестинцы, ни израильтяне не смогут добиться полного уничтожения противника, и завершает статью цитатой палестинской израильтянки, активистки Рулы Дауд, что без компромиссов их народы обречены на постоянные войны.

Напомним, в Белом доме США заявили, что Израиль и ХАМАС ещё не достигли соглашения о временном прекращении огня.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня - читайте в нашей хронике событий.