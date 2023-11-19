Президент США Джо Байден готовит санкции в отношении агрессивных израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, нападающих на палестинцев.

Об этом пишет американская газета Politico.

Сообщается, что президент США в пятницу, 17 ноября, поручил высшим должностным лицам - госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен - подготовить визовые запреты и санкции в отношении экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев и вытесняющих их. Согласно поручению, экстремистами в США будут считать людей или организации, которые "прямо или косвенно участвуют в действиях или политике, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега", "запугивают гражданское население на Западном берегу с целью принуждения к перемещению" или "нарушают права человека", говорится в публикации.

Поручение появилось в тот момент, когда администрация Байдена стремится показать, что поддерживает нуждающихся палестинских гражданских лиц. Цели выговоров в общих чертах определены в меморандуме.

Решение о санкциях было принято после интенсивных дебатов по этой теме с участием советника по национальной безопасности Джейка Салливана, пишет Politico.

Напомним, недавно на Западном берегу реки Иордан начались бои между израильтянами и палестинцами.

Также сообщалось, что Иордания перебрасывает войска на границу с Западным берегом реки Иордан, чтобы воспрепятствовать переходу границы палестинскими беженцами.