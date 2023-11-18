Иордания перебрасывает войска на границу с западным берегом реки Иордан, чтоб воспрепятствовать переходу границы палестинскими беженцами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади "мы не допустим перемещения палестинцев и сделаем все необходимое, чтобы предотвратить это".

Ранее сообщалось, что в Иордании митингующие в поддержку Палестины подожгли посольство Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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