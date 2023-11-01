Арабские страны при голосовании по резолюции Генассамблеии ООН по войне Израиля и ХАМАС шантажировали европейцев Украиной.

Об этом сообщает голландское издание NRC.

Министр иностранных дел Иордании за несколько дней до голосования в телефонном разговоре озвучил голландскому коллеге "тонко завуалированную угрозу: если европейские страны не поддержат это (голосование), поддержка со стороны арабских стран помощи Украине станет "затруднительной"

Об этом сообщил сам голландский дипломат.

Изначально Нидерланды планировали голосовать против резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, но решили воздержаться.

Напомним, 27 окятбря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее мы писали, что Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского отделения Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что сектор Газа является хрестоматийным примером геноцида. Он сообщил, что покидает свою работу из-за "геноцида" в секторе Газа, который ООН не смогла остановить.