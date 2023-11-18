"Пока не стало слишком поздно". Эрдоган инициировал проверку наличия ядерного оружия Израиля
Турция инициирует создание инспекции по проверке наличия у Израиля ядерного оружия.
По словам Эрдогана, это необходимо сделать, "пока не стало слишком поздно".
Накануне в пятницу, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, однако сам не признаёт этого.
"Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь", - сказал Эрдоган.
Информация о том, что Тель-Авив располагает ядерным оружием, широко распространена, но официально Израиль её не подтверждает.
В прошлом году Генассамблея ООН приняла резолюцию, что обязала Израиль избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение МАГАТЭ.
За эту резолюцию в октябре 2022 года проголосовала и Украина на фоне разногласий с Тель-Авивом, который отказывался предоставлять Киеву военную помощь.
Ранее Эрдоган пообещал, что Турция объявит Израиль военным преступником.
Мы также сообщали, что Турция подала в МУС иск на премьера Израиля Нетаньяху за геноцид палестинцев.