Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением "Хезболле" на фоне эскалации напряженности на границе, заявив, что ливанская группировка "играет с огнем".

Об этом сообщает Naharnet.

"Есть те, кто думает, что они могут расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. Огонь будет встречен гораздо более сильным огнем. Они не должны нас подвергать испытанию, потому что мы проявили лишь малую часть своей силы. Мы будем вредить тем, кто причиняет вред нам. Мы собираемся победить. Пауз нет. Это не операция, это не очередной раунд боевых действий. Мы идем сюда ради полной победы… Мы восстановим безопасность на севере и на юге… ХАМАС будет ликвидирован", – заверил Нетаньяху.

Тем временем начальник штаба израильской армии Герци Халеви дал оценку ситуации в Северном командовании, утвердил "планы обороны и нападения" для продолжения боевых действий на ливанском фронте и поручил всем силам поддерживать боевую готовность.

"Мы активно готовимся к плану действий для севера. Наша миссия – обеспечить безопасность. Ситуация с безопасностью не будет нарушена таким образом, что жители севера не будут чувствовать себя в безопасности, возвращаясь в свои дома", – сказал Халеви.

Ранее "Хезболла" предупреждала, что убийство Израилем мирных палестинцев грозит эскалацией конфликта.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

Израиль заявил, что готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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