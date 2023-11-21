Парламент Южноафриканской Республики проголосовал за решение закрыть посольство Израиля, разорвать дипотношения и приостановить деятельность израильского посла в стране.

Об этом сообщает газета Аl Jazeera.

Как сказано в статье, указанные меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня в секторе Газа и участия в переговорах о прекращении конфликта.

Перед этим издание Politico писало, что президент США Джо Байден готовит санкций против израильтян, нападающих на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Согласно поручению, экстремистами в США будут считать людей или организации, которые "прямо или косвенно участвуют в действиях или политике, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега", "запугивают гражданское население на Западном берегу с целью принуждения к перемещению" или "нарушают права человека", говорится в публикации.

Ранее Иран заявил, что не хочет эскалации конфликта, но это неизбежно, если Израиль продолжит военные действия.

"Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей Газы и Западного Берега не будут остановлены, любая возможность может быть рассмотрена, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян.