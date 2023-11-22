Катар заявил о заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, по которому боевики освободят по меньшей мере 50 израильских заложников.

Об этом сообщает Ha'aretz.

В Газе будет объявлено четырехдневное перемирие для доставки гуманитарной помощи, а Израиль освободит из своих тюрем не названное пока число палестинских заключенных.

"Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц – женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения", – заявил МИД Катара, который был посредником в заключении сделки.

Перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться "еще один день затишья".

При этом ХАМАС утверждает, что в обмен на 50 израильских заложников власти Израиля обязались выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В Тель-Авиве этого не подтверждали.

Также палестинские боевики говорят о том, что прекращение огня включает в себя остановку передвижения ЦАХАЛ во всех районах Газы, а также полетов над южной частью сектора.

Ранее Washington Post писал, что Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения об освобождении десятков заложников. В ходе перемирия будет обеспечено поступление значительного объема гуманитарной помощи. Власти официально любые договоренности опровергают.

После этого в Белом доме заявили, что Израиль и ХАМАС еще не достигли соглашения о временном прекращении огня.

При этом в Катаре заявили, что переговоры с ХАМАС об освобождении заложников вступили в "критическую и финальную стадию