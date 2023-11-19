Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что число жертв в конфликте Израиля и Палестины "ошеломляюще и неприемлемо". Также он сообщил об ударах по двум палестинским школам в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций.



"Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня. Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - Ред.). Десятки людей - многие женщины и дети - были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях ООН", - сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь также высказал признательность властям Катара за "все посреднические усилия".

Ранее сообщалось, что приюты БАПОР переполнены в четыре раза. В ООН заявляют, что 2,2 млн человек в Газе страдают от нехватки продовольствия, воды, медикаментов, электричества и топлива. Организация называет ситуацию в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Также недавно в ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа.