С 7 октября минимум 70% жителей сектора Газа покинули свои дома вследствие боевых действий.

Об этом сообщило в Фейсбуке Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Прошел месяц, 70% населения Газы перемещены", - отметило агентство, подчеркнув, что "гражданские лица подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию".

БАПОР обратило внимание также на обстановку "постоянного страха и нечеловеческие условия жизни", в которых находятся почти 1,5 млн человек. Приюты БАПОР "переполнены в четыре раза", говорится в сообщении.

В ООН заявляют, что 2,2 млн человек в Газе страдают от нехватки продовольствия, воды, медикаментов, электричества и топлива. Организация называет ситуацию в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Однако Израиль не согласен с оценкой ООН.

"Я могу четко сказать, что мы и близко не приблизились к минимальным уровням, которые мы обязаны обеспечить в соответствии с международным правом", – сказал израильский полковник Элад Горен. Запасов продовольствия в Газе, по его словам, хватит "на несколько недель вперед".

Израиль заявляет, что ежедневно поставляет 28 млн литров воды в день для 1,6 млн жителей анклава, чего достаточно для удовлетворения гуманитарных потребностей. Медикаментов тоже достаточно, все основные объекты, включая больницы, по-прежнему имеют доступ к электроэнергии, в том числе с помощью солнечных батарей.

При этом Израиль прямо говорит, что единственный относительно безопасный район в секторе Газа сейчас - это Аль-Маваси. Туда Израиль призывает гражданское население обращаться за гуманитарной помощью.

"Где бы ни находился ХАМАС, мы будем атаковать его. Это наша позиция", - заявил Горен.

Ранее сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа. Он назвал анклав кладбищем детей и журналистов.

А в самом начале ноября крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку.